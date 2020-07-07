YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor

Kars Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor

KARS HABERLERİ  | 07.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Kars’ta Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’nın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.Kentte yapımına başlanan Millet Bahçesi Projesi’nin, hem şehircilik açısından hem de tarihi eserlerin korunması, turizm potansiyelinin zenginleştirilmesi ve sosyal aktivite açısından önem taşıyor.İçerisinde kıraathanesi, seyir terasları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolları, koşu parkurları, çok amaçlı oyun sahalarının yer alacağı Millet Bahçesi tamamlandığında kentte önemli bir eksiklikte girilmiş olacak.Yaz kış kullanım uygun olarak yapılan Millet Bahçesi, Fethiye Camii ve çevresi, kent meydanı ve geçiş alanı olarak çalışacak.

Kars’ta Millet Bahçesi ve Şehir Meydanı’nın yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kentte yapımına başlanan Millet Bahçesi Projesi’nin, hem şehircilik açısından hem de tarihi eserlerin korunması, turizm potansiyelinin zenginleştirilmesi ve sosyal aktivite açısından önem taşıyor.
İçerisinde kıraathanesi, seyir terasları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolları, koşu parkurları, çok amaçlı oyun sahalarının yer alacağı Millet Bahçesi tamamlandığında kentte önemli bir eksiklikte girilmiş olacak.
Yaz kış kullanım uygun olarak yapılan Millet Bahçesi, Fethiye Camii ve çevresi, kent meydanı ve geçiş alanı olarak çalışacak. Yaya sürekliliğinin olduğu bölgede millet bahçesi ile vatandaşların yeşil alandan faydalanmasına imkan sağlanacak.
Yapımı sıcak havaya rağmen aralıksız devem eden Millet Bahçesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Kars Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
02:41
Sabah
04:37
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:48
Yatsı
21:35

Kars Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Deva Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.