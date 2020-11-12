Kars Tarım ve Orman Müdürü Altıntaş Arpaçay’da ziyaretlerde bulundu

Kars İl Tarım Ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş Arpaçay’da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Altıntaş, geldiği Arpaçay’da sırasıyla önce Kaymakam Mustafa Uğur Özertem, Belediye Başkanı Erçetin Altay’ı ziyaret ederek, bölge tarımı ve hayvancılığı ile ilgili istişarelerde bulundu.

Altıntaş, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Serhat Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Arpaçay Belediyesi ve Arpaçay Köylere Hizmet Götürme Birliği ortaklığı ile yürütülecek olan “Ata Tohumu Kavılca Buğdayı İşleme Tesisi“ projesi ile ilgili istişarelerde bulundu.

İbrahim Altıntaş daha sonra Arpaçay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasına giderek İlçe Müdürü Egemen Şugüneş’ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. Günün anısına İl Müdürü İbrahim Altıntaş İlçe Müdürü Egemen Şugüneş’e Bakanlık tarafından yapılan “Tarım ve İnsan” yarışmasında yeralan fotoğraflardan birini hediye etti. İlçe Müdürlüğü personelleri ile de tanışan Altıntaş Arpaçay’dan ayrıldı.

