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Kars ve Iğdır'da depremde hayatını kaybedenler için fidan dikildi

23.03.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde vefat edenlerin anısına Kars ve Iğdır'da fidanlar toprakla buluştu.

Kars Adliyesine bağlı kurumların personeli, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, depremlerde hayatını kaybedenler anısına T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesine fidan dikti.

Fidan dikim işleminin ardından personel, fidanlara ilk can suyunu verdi.

Etkinliğe, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu , Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç, ceza infaz kurumundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kınık ve Merkez Denetim Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören ile personel katıldı.

IĞDIR

Iğdır'da, Orman İşletme İl Müdürlüğünce Tuzluca ilçesinde oluşturulan ormanda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Programa, Vali Vekili Abdulkadir Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün ile askeri birlikler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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