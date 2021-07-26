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Karsan Romanya'da Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandı

26.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karsan Romanya'da Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandı

İSTANBUL (AA) - Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından düzenlenen, Timisoara Belediyesi Otobüs İhalesi'ni kazandığını duyurdu.

Karsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, Timisoara Belediyesi'nin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan, 44 adet 18 metre uzunluğunda elektrikli belediye otobüsü alımı ihalesine katılım sağladığını 15 Aralık 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştur. İhale kapsamındaki elektrikli otobüslerin 6 yıllık bakımı için gerekli malzeme tedariki ile şarj istasyonu temininin de şirketimiz tarafından üstlenileceği ihaleyi kazandığımız ihale mercii tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, diğer katılımcıların itiraz süreci devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır."

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