Karşı şeride geçen minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Denizli- Manisa karayolu Buldan’nın Derbent Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa istikametinden Aydın istikametine giden M.B. idaresindeki 09 M 6797 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kontrolden çıkması sonucu yolun karşı tarafına geçerek Denizli’den Manisa istikametine doğru giden S.G. idaresindeki 16 TM 631 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada tır şoförü S.G. ile minibüs şoförü M.B. ile minibüste yolcu olarak bulunan oğlu Osman B. (20) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yapılırken, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edilen Aydın Buharkent Osman B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

