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Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 28.04.2020 01:54 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün karşı şeride geçerek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Hacıhamza Köyü Obruk Mahallesinde meydana geldi.

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün karşı şeride geçerek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Hacıhamza Köyü Obruk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samsun istikametinden Tosya yönüne seyir halinde bulunan, H.A. yönetimindeki 28 AAF 840 plakalı otomobil, Hacıhamza Köyü Obruk Mahallesi yakınlarına geldiği sırada, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atan araç şarampole i düşerek durabildi.
Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü H.A. yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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