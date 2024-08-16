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  4. Karşılaşmanın önüne geçen karar! Galatasaray maç oynanırken paylaştı... İptal edilen gol olay yarattı

Karşılaşmanın önüne geçen karar! Galatasaray maç oynanırken paylaştı... İptal edilen gol olay yarattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.08.2024 23:24
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Son dakika... Galatasaray ligin 2. hafta mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın 76. dakikasında Icardi'nin attığı gol VAR uyarısı sonrası iptal edilmişti. Mücadelenin hakeminin bu kararı oldukça tartışılırken Galatasaray'da maçın oynandığı esnada bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

GOL SONRASI VAR UYARISI!

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Karşılaşmada dakikalar 76'yı gösterirken Galatasaray, Mauro Icardi ile 3. golü buldu ancak Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR hakemi Volkan Bayarslan tarafından izlemeye davet edildi.

VAR müdahalesinin ardından Icardi'nin ağlara gönderdiği top, Torreira'nın pozisyon başlangıcında Danijel Aleksic'e faul yaptığı gerekçesiyle değer kazanmadı.

GALATASARAY MAÇ SIRASINDA PAYLAŞTI

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Bu pozisyona Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isyan ederken, Galatasaray'dan da maç esnasında dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'ANLAYAMADIĞIMIZ BİR NEDENDEN DOLAYI...'

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Galatasaray, iptal kararı sonrası sosyal medya hesaplarından, "Icardi'nin golü anlayamadığımız bir nedenden dolayı VAR tarafından iptal ediliyor" paylaşımı yaptı.

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