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Karşınızda en yeni Victoria’s Secret meleği!

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STİL MODA  | 14.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Karşınızda yepyeni bir melek! Her modelin hayali olan; eğlenceli, seksi ve sofistike bir dünyanın kapılarını açan Victoria’s Secret, 2019 yılının en son meleğini açıkladı.

Dünyanın en beğenilen modellerinden birisi olan Barbara Palvin, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Karşınızda En Yeni Victoria’s Secret Meleği!

Karşınızda yepyeni bir melek! Her modelin hayali olan; eğlenceli, seksi ve sofistike bir dünyanın kapılarını açan Victoria’s Secret, 2019 yılının en son meleğini açıkladı.
Podyumlarda sık sık boy gösteren güzel model Barbara Palvin, Victoria’s Secret’ın yeni meleği olarak kanatlarına kavuştu.
lk kez 12 yaşında keşfedilen Macar model, ilk çıkışını 2010 yılında Prada defilesi ile Milano’da yaptı.
Prada ile başlayan kariyerinde Louis Vuitton, Miu Miu, Jeremy Scott, Nina Ricci, Philosopy ve Dolce&Gabanna gibi birçok markanın defilesinde yer aldı. Barbara; Chanel Haute Couture şovu için Saint-Tropez’de katıldığı seçmelerde Karl Lagerfeld’in dikkatini çekti ve sonrasında Chanel’in birçok reklam kampanyasının yüzü oldu.
Global markalarla yaptığı çalışmalardan sonra Barbara ilk kez 2012 yılında Victoria’s Secret Fashion Show’da yürüdü.
2018 yılında ise geri dönüş yaparak herkesi tekrardan büyüledi ve 2019 yılında Victoria’s Secret’ın ilk Macar meleği oldu.
Mert & Marcus, Steven Meisel, Terry Richardson ve Cüneyt Akeroğlu gibi ünlü fotoğrafçılarla çalışan Barbara, V Magazine, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, L’officiel, i-D ve Numero’nun da aralarında bulunduğu birçok derginin moda çekimlerinde boy gösterdi.
Kanatlanmaya hazır olan bu meleği markajınıza almayı unutmayın!
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Anahtar Kelimeler:
barbara palvin Victoria's Secret

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