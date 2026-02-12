SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Florya'ya "gizli" operasyonla geldi, Okan Buruk beğenmedi ve gönderildi!

Ara transferde kadrosunu 5 isimle güçlendiren Galatasaray, geleceğin yıldızlarını keşfetmek için de mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik heyetin tavsiyesiyle Güney Kore'den getirdiği 18 yaşındaki kaleci Jun-Seo Shin'i 10 gün boyunca denedi. Ancak genç file bekçisi, Okan Buruk'un gözüne giremeyince ülkesine geri gönderildi.

Florya'ya "gizli" operasyonla geldi, Okan Buruk beğenmedi ve gönderildi!
Emre Şen

Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, bir yandan da "scouting" ağını genişleterek genç yetenekleri İstanbul'a getirmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların son durağı ise Güney Kore oldu.

ISMAEL GARCIA ÖNERDİ, FLORYA'YA GELDİ

Florya ya "gizli" operasyonla geldi, Okan Buruk beğenmedi ve gönderildi! 1

Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı Ismael Garcia’nın referansıyla harekete geçen Galatasaray yönetimi, Güney Kore 2. Lig ekiplerinden Gyeongnam FC forması giyen 2007 doğumlu kaleci Jun-Seo Shin'i deneme antrenmanlarına davet etti.

10 GÜN TER DÖKTÜ AMA YETMEDİ

Florya ya "gizli" operasyonla geldi, Okan Buruk beğenmedi ve gönderildi! 2

1.87 boyundaki 18 yaşındaki eldiven, tam 10 gün boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri'nde A takımla antrenmanlara çıktı. Fiziksel özellikleri ve refleksleriyle teknik heyetin dikkatini çekmeye çalışan genç kaleci, beklenen seviyenin altında kaldı.

OKAN BURUK VETO ETTİ, ÜLKESİNE DÖNDÜ

Florya ya "gizli" operasyonla geldi, Okan Buruk beğenmedi ve gönderildi! 3

Deneme süreci sonunda Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci departmanı, Jun-Seo Shin'in performansı için "yetersiz" raporu verdi. Gelecek vadeden bir profil çizmesine rağmen Galatasaray seviyesi için hazır bulunmayan Güney Koreli kaleci, transfer edilmeden ülkesine geri gönderildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Abdullah Kavukcu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı!Abdullah Kavukcu "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı!
Galatasaray taraftarı bu sözlere çok kızacak! "Pitbull" Melo'dan şok ihanet: "Cimbom'un Avrupa DNA'sı yok, favori Juventus!"Galatasaray taraftarı bu sözlere çok kızacak! "Pitbull" Melo'dan şok ihanet: "Cimbom'un Avrupa DNA'sı yok, favori Juventus!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.