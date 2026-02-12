Florya'ya "gizli" operasyonla geldi, Okan Buruk beğenmedi ve gönderildi!

Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Galatasaray, bir yandan da "scouting" ağını genişleterek genç yetenekleri İstanbul'a getirmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların son durağı ise Güney Kore oldu.

ISMAEL GARCIA ÖNERDİ, FLORYA'YA GELDİ

Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı Ismael Garcia’nın referansıyla harekete geçen Galatasaray yönetimi, Güney Kore 2. Lig ekiplerinden Gyeongnam FC forması giyen 2007 doğumlu kaleci Jun-Seo Shin'i deneme antrenmanlarına davet etti.

10 GÜN TER DÖKTÜ AMA YETMEDİ

1.87 boyundaki 18 yaşındaki eldiven, tam 10 gün boyunca Florya Metin Oktay Tesisleri'nde A takımla antrenmanlara çıktı. Fiziksel özellikleri ve refleksleriyle teknik heyetin dikkatini çekmeye çalışan genç kaleci, beklenen seviyenin altında kaldı.

OKAN BURUK VETO ETTİ, ÜLKESİNE DÖNDÜ

Deneme süreci sonunda Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci departmanı, Jun-Seo Shin'in performansı için "yetersiz" raporu verdi. Gelecek vadeden bir profil çizmesine rağmen Galatasaray seviyesi için hazır bulunmayan Güney Koreli kaleci, transfer edilmeden ülkesine geri gönderildi.