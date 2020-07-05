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Karşıyaka'da oynayan Doğukan için Fenerbahçe iddiası

FUTBOL HABERLERİ  | 05.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

TFF 3. Lig 2. Grup'taki Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'nin Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in radarına girdiği iddia edildi.

Karşıyaka'da oynayan Doğukan için Fenerbahçe iddiası

Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle yeni sezonda kemer sıkmaya hazırlanan Süper Lig temsilcileri alt liglerden yetenekli gençlere yönelirken, yine 3. Lig'deki Gölcükspor'dan 19 yaşındaki İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan 18 yaşındaki Barış Sungur'u alan Fenerbahçe'nin Doğukan'la da ilgilendiği öğrenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup takımı Karşıyaka'yla bu sezon çıktığı 24 maçta 12 gol atan genç forvet için şimdiye kadar yalnız menajerlerin temasa geçtiği, talip olduğu belirtilen kulüplerden resmi teklif gelmediği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda 2.5 sezondur profesyonel olarak forma giyen Doğukan'ın adı daha önce 2018 yazında da Fenerbahçe'yle anılmıştı. Genç oyuncu U19 Milli Takımı'nda 1 kez forma giydi.

(DHA)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
21 yaşında yıldız adayı 3.ligde oynuyor,16-17-18 yaşında aday olunur 21 yaşında yıldız olunur
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