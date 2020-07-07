YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karşıyaka Göbeklitepe ile nefes alacak

Karşıyaka Göbeklitepe ile nefes alacak

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde daha yeşil bir Haliliye sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni parkları ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde daha yeşil bir Haliliye sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni parkları ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Karşıyaka Mahallesinde yapımına başlanan Göbeklitepe Parkında sona geliniyor. Park çevre düzenlemesinin ardından vatandaşlarını hizmetine sunulacak.
Daha yeşil bir Haliliye hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi yeni parkları bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesinde yapımına devam ettikleri Göbeklitepe Parkında çevre düzenleme çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Çalışmalarda yavaş yavaş sona gelinen parkta ekipler, çevre düzenlemesinin ardından ışıklandırılması ve mevsimsel koşullarına göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:21
Sabah
05:05
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:31

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Aras Eczanesi
Merkez
Nasih Eczanesi
Merkez
Pınarbaşı Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Akcakale
Akbaş Eczanesi
Birecik
Miray Eczanesi
Halfeti
Hayat Eczanesi
Harran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.