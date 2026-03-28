Karşıyaka’nın konuğu Eskişehirspor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup’taki 27. hafta mücadelesinde yarın Eskişehirspor’u konuk edecek.

Emre Şen

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 27. haftasında yarın sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. İzmir temsilcisi, 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 59 puanla 3. sırada bulunuyor. Konuk ekip Eskişehirspor ise 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 63 puanla 2. basamakta yer alıyor.
Yeşil-kırmızılı ekip, bu zorlu mücadeleyi kazanarak hem ikincilik yarışındaki iddiasını sürdürmek hem de play-off öncesinde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Eskişehirspor ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak ikinci sıradaki yerini büyük ölçüde sağlamlaştırmak ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımak istiyor.

Karşıyaka’da bu kritik karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Eskişehirspor, sahasında 3-0’lık net bir skorla kazandı.

