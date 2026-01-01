Karşıyaka’nın konuğu Tofaş

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 14. hafta mücadelesinde yarın iç sahada Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 2 galibiyet ve 11 mağlubiyetle son basamak olan 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Tofaş ise 7 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

Başantrenör Candost Volkan’ın öğrencileri, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak iki maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi ve ligde kalma yolunda başlayacak galibiyet serisinin ilk adımını atmayı hedefliyor.

Öte yandan Karşıyaka - Tofaş karşılaşmasını Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil ve Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek.

