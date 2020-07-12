Karşıyaka sahiline yeni bir nefes

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği kıyı düzenleme projesi kapsamında Karşıyaka sahili, yepyeni bir çehreye büründü. Spor ve aktivite alanları, çocuk oyun parkları, su bahçeleri, mini gölet ve dinlenme alanlarıyla her yaş grubundan İzmirliye hitap eden düzenlemeler beğeni topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka 1. Etap Kıyı Düzenleme çalışmaları kapsamında yapımını tamamladığı alan, kentin yeni cazibe merkezlerinden biri oldu. Karşıyaka Yelken Kulübü ile Alaybey Tersanesi arasında kalan 2,1 kilometrelik sahil şeridi yeşil alanlarla denizin buluştuğu, farklı yaş gruplarından bölge sakinlerinin hem dinlenip hem eğlendiği hem de spor yapabildiği bir alana dönüştü. Düzenlemeler kapsamında Alaybey Tersanesi ile Atatürk, Annesi ve Kadın hakları Anıtı arasındaki bölümde mevcut ağaç dokusu korunurken, yeni ağaçlar dikilerek piknik ve dinlenme alanları oluşturuldu. Mini futbol, basketbol sahası, masa tenisi ve açık havada spor yapmak isteyenler için farklı seviyelere uygun spor aletleri ile donatılan Alaybey sahili sporseverlerin beğenisini kazandı.

Tematik bahçede var

Karşıyaka Yelken Kulübünden Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtına kadar olan Karşıyaka 1. Etap kıyı düzenleme çalışmaları kapsamında meydanlar, çocuk oyun alanları, spor ve aktivite alanları, köpek parkı, kaykay parkı, su bahçeleri, mini gölet ve dinlenme alanları oluşturuldu. Nikah Dairesi, İnsan Hakları ve Vapur İskelesi meydanları yeniden düzenlendi. Ege’nin iklim kuşağında var olan ağaç, çalı ve yer örtücülerden oluşan tematik bahçe Karşıyaka’ya kazandırıldı. Bahçe içerisinde patikalar ve çeşit çeşit bitki arasında dinlenme alanları oluşturuldu. Açık bir atölye alanı oluşturularak ekim-dikim, tohum atölyelerinin düzenlenmesine olanak sağlandı.

24 bin metrekarelik çim ve çalı alanı

Kıyı boyunca birbirinden farklı, engelli çocukların da kullanımına uygun 4 çocuk oyun parkı ile bir adet kaykay parkı, 2 adet köpek oyun parkı, 299 araçlık otopark, 2 adet mini futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet WC, 2 kilometrelik gezinti yolu, 11 adet gölgelik, bir adet ahşap seyir tepesi, 5 adet yansıma havuzu, 4 adet kuru havuz ve bisiklet parkuru alanı oluşturuldu. Kıyı düzenlemesi boyunca mevcut ağaç dokusu korunurken yeni ağaç ve bitkilerle bu doku zenginleştirildi. 24 bin metrekarelik çim ve çalı alanı ayrıldı. Tuzun zararlarından en az etkilenen ve olabildiğince az su tüketen türler tercih edildi. Doğal malzeme kullanılarak alan boyunca koşu yolu yapıldı. Yaya ve bisiklet yolları yenilendi.

Toplam 92 bin metrekarelik alanda yapılan düzenleme çalışmalar 48,4 milyon liralık yatırımla tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirdeniz projesi kapsamında Bostanlı sahil şeridini 3 etap halinde yeniden düzenlemiş, dev kaykay parkının yer aldığı son bölümü de geçtiğimiz yıl kullanıma açmıştı.

