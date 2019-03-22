Karşıyaka Spor Kulübü'nden Fikret Orman'a tepki

Kurtuluş Savaşı'na tüm sporcularıyla katılıp ön saflarda çarpıştığı için armasına ay-yıldız bulunmasını onurunu 1926 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ten alan, Atatürk'ün armasında ay-yıldız taşıma gururunu verdiği tek kulüp olan Karşıyaka, Orman'a tarihi hatırlatma yaptı.

Karşıyaka'nın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, basına yansıyan bir konuşmasında Beşiktaş'ı, 'Armasında ay-yıldız bulunan tek takım' olarak nitelemiştir ancak Türkiye'de birçok takımın armasında ay-yıldız bulunmaktadır."

"Karşıyaka Spor Kulübü, armasında ay-yıldızımızı taşıyan ilk kulüp olmanın haklı gururunu yaşamakta, üstelik bu onurun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmesinden büyük kıvanç duymaktadır"

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off yarışında pazar günü Pazarspor deplasmanına çıkacak son haftaların formda takımı Karşıyaka, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı bir ziyarette bulundu.