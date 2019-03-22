Karşıyaka Spor Kulübü'nden Fikret Orman'a tepki

Kurtuluş Savaşı'na tüm sporcularıyla katılıp ön saflarda çarpıştığı için armasına ay-yıldız bulunmasını onurunu 1926 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ten alan, Atatürk'ün armasında ay-yıldız taşıma gururunu verdiği tek kulüp olan Karşıyaka, Orman'a tarihi hatırlatma yaptı.
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