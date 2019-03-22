SPOR

Karşıyaka Spor Kulübü'nden Fikret Orman'a tepki

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

İzmir'in 107 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim, basında yer alan açıklamasında Beşiktaş'ı armasında ay-yıldız bulunan tek takım olarak niteleyen Başkan Fikret Orman'a tepki gösterdi.

Kurtuluş Savaşı'na tüm sporcularıyla katılıp ön saflarda çarpıştığı için armasına ay-yıldız bulunmasını onurunu 1926 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ten alan, Atatürk'ün armasında ay-yıldız taşıma gururunu verdiği tek kulüp olan Karşıyaka, Orman'a tarihi hatırlatma yaptı.

Karşıyaka'nın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, basına yansıyan bir konuşmasında Beşiktaş'ı, 'Armasında ay-yıldız bulunan tek takım' olarak nitelemiştir ancak Türkiye'de birçok takımın armasında ay-yıldız bulunmaktadır."

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, basına yansıyan bir konuşmasında Beşiktaş'ı, 'Armasında ay-yıldız bulunan tek takım' olarak nitelemiştir ancak Türkiye'de birçok takımın armasında ay-yıldız bulunmaktadır."

"Karşıyaka Spor Kulübü, armasında ay-yıldızımızı taşıyan ilk kulüp olmanın haklı gururunu yaşamakta, üstelik bu onurun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmesinden büyük kıvanç duymaktadır"

"Karşıyaka Spor Kulübü, armasında ay-yıldızımızı taşıyan ilk kulüp olmanın haklı gururunu yaşamakta, üstelik bu onurun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmesinden büyük kıvanç duymaktadır"

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off yarışında pazar günü Pazarspor deplasmanına çıkacak son haftaların formda takımı Karşıyaka, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı bir ziyarette bulundu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off yarışında pazar günü Pazarspor deplasmanına çıkacak son haftaların formda takımı Karşıyaka, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı bir ziyarette bulundu.

Son haftalarda maçlardan önce haftaiçi Başkan Vekili Gökhan Şensan ve futbol şube yönetimiyle tam kadro uğur yemeğinde bir araya gelen İzmir ekibi, yemeğin ardından ilçedeki bir alışveriş merkezinde bulunan ve tamamı down sendromlu bireylerin çalıştığı İyilik Atölyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette down sendromlu çalışanlarla bir araya gelen teknik heyet ve genç futbolcular, çalışanlarla sohbet ederek birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. (DHA)

Son haftalarda maçlardan önce haftaiçi Başkan Vekili Gökhan Şensan ve futbol şube yönetimiyle tam kadro uğur yemeğinde bir araya gelen İzmir ekibi, yemeğin ardından ilçedeki bir alışveriş merkezinde bulunan ve tamamı down sendromlu bireylerin çalıştığı İyilik Atölyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette down sendromlu çalışanlarla bir araya gelen teknik heyet ve genç futbolcular, çalışanlarla sohbet ederek birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş karşıyaka İzmir Spor Toto Süper Lig fikret orman

En Çok Okunan Haberler

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İşte Şenol Güneş'in 11'i

İşte Şenol Güneş'in 11'i

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'yı salladı

Fenerbahçeli yıldız Avrupa'yı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karşıyaka Spor Kulübü'nden Fikret Orman'a tepki

Fikret Orman'a tepki! Resmi açıklama

Yıldız isme disiplin soruşturması

Yıldız isme disiplin soruşturması

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Kartal kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den başkan Fikret Orman'a sert sözler

Gökhan Töre'den Fikret Orman'a sert sözler

Yılmaz Vural: Beşiktaş'ı çalıştırmayı elbette isterim

Yılmaz Vural istediği takımı açıkladı!

Fikret Orman: Gökhan Töre ve Tolga Zengin aramızda olmayacak

Fikret Orman ayrılığı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.