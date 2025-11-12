SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Karşıyaka Teknik Direktörü Basatemür: "Sahada 11, tribünde binler olacağız"

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın 7 futbolcusu Türk futbolunu sarsan bahis operasyonunda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken teknik direktör Burhanettin Basatemür, şartlar ne olursa olsun yarışı bırakmayacaklarını söyledi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Basatemür: "Sahada 11, tribünde binler olacağız"
Berker İşleyen

Takım içindeki önemli isimlerin bahis hesapları olduğu için PFDK'lık olmasıyla şoke olan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Türk futbolu bir süreçten geçiyor. Bizim gibi çok sayıda kulübün de oyuncuları kurula sevk edildi. Oyuncularımız hakkında verilecek kararları yakından takip edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor ve Karşıyaka Spor Kulübü olarak bizim bir hedefimiz var. Şartlar ne olursa olsun o hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz" dedi.

'HER NE ŞARTTA OLURSA OLSUN HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk edilen Erol Zöngür, Yasin Uzunoğlu, Erhan Öztürk, Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Mücahit Aslan’ın durumlarını kulüp avukatlarıyla yakından takip edeceklerini belirten Karşıyaka SK’nın deneyimli teknik patronu Burhanettin Basatemür, "Oyuncularımız hakkında çıkacak kararları bekliyoruz. Ancak sahaya Karşıyaka armasını taşıyan 11 oyuncu çıktığı sürece hedefimizden hiçbir sapma olmayacak. Sezon başında bünyemize kattığımız oyuncularımıza güvenimiz tam. Deneyimli futbolcuların yokluğunda sahaya çıkacak gençlerimize güvenim ve inancım tam. Sahada 11, tribünde on binler olduğu sürece Karşıyaka arması altında, her ne şartta olursa olsun hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi ve endişesi olmasın" diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!
Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!
Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.