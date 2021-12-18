Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması, bin 750 sporcunun katılımıyla başladı.

Karşıyaka Belediyesi desteğiyle organize edilen yarışmanın ilk startı, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda verildi.

36 kategoride 118 kulübün katılımıyla düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonda 7-67 yaş aralığındaki yarışmacılar, alana yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulmak için mücadele veriyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine harita ile yön bulma sporu olarak özetlenebilen oryantiringin şehir merkezi veya ormanlık alanlarda yapılabildiğini, 5 büyük organizasyondan biri olan Karşıyaka'daki yarışmaya katılımcı ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Organizasyona yurt dışından da sporcuların katıldığını belirten Özdemir, şöyle konuştu :

"Türkiye'nin her ilinden olduğu gibi yurt dışından da misafirlerimiz var. Sporcuların haritayı iyi kullanması gerekiyor. Haritaları alır almaz rotalarını belirliyorlar. Rotalar işaretli değil. Amaçları sırayla doğru hedefleri bulma üzerine ilerliyor. Çok zevkli bir spor. Özellikle aileler için, çocuklar için beraber yapılabilecek bir spor. Aynı zamanda kişisel ve bilişsel gelişimi de çok fazla artırıyor."

ODTÜ Oryantiring Spor Kulübü'nden Yeşim Aydına (23), oryantiringle ilk kez üniversite yıllarında tanıştığını ve 5 yıldır devam ettiğini anlattı.

Oryantiring yarışları için farklı şehirleri gezdiğini, yeni insanlar tanıma imkanı yakaladığını aktaran Aydına, kişisel gelişiminde bu sporun olumlu etkisini gördüğünü dile getirdi.

Bugün ilk yarışın ardından saat 19.30'da gece yarışının startı Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'ndan verilecek.

Organizasyon, yarın koşulacak üçüncü yarış sonrası Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önündeki ödül töreniyle son bulacak.

