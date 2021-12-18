YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması İzmir'de başladı

Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması İzmir'de başladı

18.12.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması İzmir'de başladı

İZMİR (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring Yarışması, bin 750 sporcunun katılımıyla başladı.

Karşıyaka Belediyesi desteğiyle organize edilen yarışmanın ilk startı, Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda verildi.

36 kategoride 118 kulübün katılımıyla düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonda 7-67 yaş aralığındaki yarışmacılar, alana yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulmak için mücadele veriyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine harita ile yön bulma sporu olarak özetlenebilen oryantiringin şehir merkezi veya ormanlık alanlarda yapılabildiğini, 5 büyük organizasyondan biri olan Karşıyaka'daki yarışmaya katılımcı ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Organizasyona yurt dışından da sporcuların katıldığını belirten Özdemir, şöyle konuştu :

"Türkiye'nin her ilinden olduğu gibi yurt dışından da misafirlerimiz var. Sporcuların haritayı iyi kullanması gerekiyor. Haritaları alır almaz rotalarını belirliyorlar. Rotalar işaretli değil. Amaçları sırayla doğru hedefleri bulma üzerine ilerliyor. Çok zevkli bir spor. Özellikle aileler için, çocuklar için beraber yapılabilecek bir spor. Aynı zamanda kişisel ve bilişsel gelişimi de çok fazla artırıyor."

ODTÜ Oryantiring Spor Kulübü'nden Yeşim Aydına (23), oryantiringle ilk kez üniversite yıllarında tanıştığını ve 5 yıldır devam ettiğini anlattı.

Oryantiring yarışları için farklı şehirleri gezdiğini, yeni insanlar tanıma imkanı yakaladığını aktaran Aydına, kişisel gelişiminde bu sporun olumlu etkisini gördüğünü dile getirdi.

Bugün ilk yarışın ardından saat 19.30'da gece yarışının startı Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'ndan verilecek.

Organizasyon, yarın koşulacak üçüncü yarış sonrası Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önündeki ödül töreniyle son bulacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İzmir Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:16
Öğle
13:13
İkindi
15:39
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Sakarya Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Park Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.