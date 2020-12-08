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Karşıyaka’ya semt pazarı ve kompleksi yapılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesine yapılacak olacak Semt Pazarı ve Kompleks Projesinin ihalesi, canlı yayında gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesine yapılacak olacak Semt Pazarı ve Kompleks Projesinin ihalesi, canlı yayında gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Canpolat, spor aktivite alanlarının da olacağı projenin Karşıyaka Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Başkan Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde tespit edilen ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Karşıyaka Mahallesi için hazırlanan Semt Pazarı ve Kompleks Projesinin ihalesi, Haliliye Belediyesinin sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayında gerçekleştirildi. İhalenin tamamlanmasıyla yakın zamanda projenin temel atılması için çalışmalar başlayacak.
Toplam 6 bin 320 metrekare alan üzerine kurulacak komplekste semt pazarı, spor tesisi ve tesis binası yer alacak. Tesis içerisinde lavabolar, giyinme odaları, duş alanları bulunurken, bunun yanı sıra zabıta ve muhtar odası yer alacak. Planlanan semt pazarı ise 2 bin 600 metrekare alana kurulacak.

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