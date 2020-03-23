YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Karslı aşıklar evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri verdi

Karslı aşıklar evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri verdi

KARS HABERLERİ  | 23.03.2020 20:19 | Son Güncelleme

Karslı aşıklar evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri verdi

Kars'ta aşıklar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alarak evlerinden çıkmayan mahalleliye kendi evlerinin balkonunda konser verdi.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla insanların evde zaman geçirdiği bugünlerde, salgınla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca "Hayat eve sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısına Karslı aşıklar da destek verdi.

Şehitler Mahallesinde evlerinin balkonundan mahalleliye konser veren Karslı halk ozanlarından Aşık Erol Ergüloğlu ile mahalli sanatçılardan Engin Kına vatandaşlara moral verdi.

Aşık Ergüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Serhat şehrimiz Kars'ta vatandaşlar dışarı çıkamadığı için biz de orkestramızı kurduk, balkon konseri verdik. Lütfen herkes evinden dinlesin, kimse çıkamasın." dedi.

Mahalli sanatçılardan Kına da kurallara uyulması gerektiğini ifade ederek, "İnşallah ülkemiz koronavirüs denilen illeten bir an önce arınır, insanlar eski hayatına döner, insanlar evlerinden dışarı çıkabilir. Vatandaşlar yönetimin söylediği tedbirleri dikkate alması lazım." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç İyileşen koronavirüs hastalarını incelediler! Şoke eden sonuç
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Kars korona Sağlık Bakanlığı virüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Kars Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:19
İkindi
15:46
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Taha Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Öğrenciler, Veda Gecesinde Eğlendi

Öğrenciler, Veda Gecesinde Eğlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.