Karslı fotoğraf sanatçısı Beşli 4 mevsim çektiği karelerle kentin tanıtımını yapıyor

Karslı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, farklı mevsimlerde çektiği fotoğraflardan oluşturduğu sanat galerisi aracılığıyla şehre gelen turistlere kentin tanıtımını yapıyor.

Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda ödülleri olan Beşli, kentte 4 mevsimde çektiği ve şehrin tarihi ile doğal güzelliklerini konu alan 36 fotoğraftan iş yerinin alt katında fotoğraf ve sanat galerisi oluşturdu.

Kış mevsiminde çok sayıda turist ağırlayan kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler Beşli'nin sanat galerisini de gezip şehrin farklı mevsimlerde çekilmiş manzaraları ile tarihi güzelliklerini görebiliyor.

Sanat galerisini ziyaret edenlere sunumlar da yaparak şehri anlatan Beşli, yıldız pozlama ve timelapse teknikleriyle çektiği fotoğraflarla Kars'ı tanıtmayı amaçlıyor.

Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli AA muhabirine, saat galerisine ilginin giderek arttığını söyledi.

Fotoğraflarla Kars'ı tanıttığını ifade eden Beşli, şunları kaydetti:

"Bu galeride bir sezonda 1200 kişi ağırladım, küçük bir galeri olmasına rağmen 20-25,'li turist gruplarını burada ağırladım. Kars'a gelip tarihi ve kültürel güzelliklerin 3 günde gezilip görülmesi mümkün değil. Benim de 4 mevsim çektiğim Kars'ın doğal ve tarih güzelliklerini yansıtan fotoğraflarım var, Galeride sergilediğim fotoğraflarım ve yaptığım sunumlarla şehrimizi konuklarımıza anlatıyorum."

Turist rehberi Mücahit Yasin Eyüpoğlu ise "Kars'a gelen misafirler Kars'ı çok fazla tanımıyor, bizim sayemizde gezdirdiğimiz yerleri görerek bilgi sahibi oluyor, şehri gezdiklerinde çok beğeniyor. Zaman yetmediği için turistlere her yerini gezdirmek mümkün değil, sanat galerisindeki fotoğraflar sayesinde göremedikleri yerleri görüyorlar." diye konuştu.

