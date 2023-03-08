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Kars'ta 156 kadın çiftçi pancarın şekere yolculuğuna katkı sunuyor

08.03.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ailelerine destek olmak için pancarın şekere yolculuğuna katkı sunan kadın çiftçiler, geçen yıl 162 bin 900 ton pancarın işlendiği Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'nda üretimi yerinde inceledi.

Kentte yaklaşık 30 yıl önce hizmete açılan şeker fabrikası, üretimin artması için bölge çiftçisine makine, tohum, ot ilacı, sulama parası ve gübre desteği sağlıyor.

Geçen yıl bu desteklerden faydalanan 156 kadın çifti de pancar rekoltesinin artmasına katkı sağlıyor.

Kentte gece gündüz demeden toprağa verdikleri büyük emekle hanelerinin geçimine katkı sağlayan kadın çiftçiler, çocuklarının geleceğini de yine topraktan kazandıklarıyla inşa ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bazı çiftçi kadınlar da fabrikayı gezerek, pancarın şekere yolculuğuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Geçen yıl 162 bin 900 ton pancarın işlenmesine katkı sağlayan kadınlar, pancar üretimine daha çok katkı sağlamayı amaçlıyor.

Merkez Karacaören köyünde yaşayan 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Feride Neroğlu, AA muhabirine, 4 yıldan beri eşine destek olmak ve çocuklarını okutmak için pancar ektiklerini söyledi.

Çabalarla bir seviyeye geldiklerini dile getiren Neroğlu, pancar ekiminin zor ama artık alıştıklarını, kolay hale geldiğini belirtti.

"KORKMASINLAR KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURSUNLAR"

Pancarın ekiminden fabrikaya gidişine kadar her süreçte yer aldıklarını dile getiren Neroğlu, şöyle devam etti:

"Hiç bir kadının oturmaması lazım çalışması gerekiyor. Kadınlar her şey yapabilir erkeklerden bir adım öndedir. Her kadın ekmesi lazım hem eşinize hem çocuklarınıza, hem de Türkiye'mize faydamız olur. Kadınlar ürettikçe Türkiye daha büyür daha gelişir. Korkmasınlar kendi ayakları üzerinde dursunlar. Nereye el atarlarsa başarırlar çünkü bir aileyi ayakta tutan da kadındır. Tüm kadınların gününü kutluyorum."

Neroğlu, Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'nın kendilerine makine, tohum, ot ilacı, sulama parası ve gübre verdiğini bunların da işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

"İNANDINIZ MI HER ŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ"

Arpaçay ilçesinin Değirmenköprü köyünde çiftçilik yapan 21 yaşındaki Merve Kaya da ailesine katkı sağlamak için tarım işine girdiğini anlattı.

"Kadınlar kendilerine güvenmeleri lazım" diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Pancar zor ama yapabilirler, mücadele etmek lazım. Ben aynı zamanda traktör de kullanıyorum. Tohum makinesini traktörün arkasına bağlayıp tohumların ekimini yapıyorum. Traktörü kullanmayı çok seviyorum hem de mutlu oluyorum. Erkek yaparsa kadınlar da yapar, inandınız mı her şeyi yapabilirsiniz."

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