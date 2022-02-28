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Kars'ta 17 yaşındaki genç kız tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü

28.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 17 yaşındaki genç kız tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, tartıştığı genç kız tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kardeştepe köyünde 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E, hayvanlarını su içirmek amacıyla köydeki sulama kanalına götürdü.

Genç kız, burada karşılaştığı ve daha önce sözleriyle kendisini rahatsız ettiği öne sürülen Birdal Doğan (40) ile tartıştı.

Tartışma sırasında genç kızın tabancayla ateş açtığı Doğan, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlı, köylülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince evinde yakalandı.

Doğan'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan genç kızın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca jandarma ekiplerince ele geçirildi.

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