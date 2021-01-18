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Kars’ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı

18.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne ait ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kars’ta etkili olan kar yağışı tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden Merkez’e bağlı 1, Arpaçay’a bağlı 5, Digor’a bağlı 9, Kağızman’a bağlı 3 ve Sarıkamış’a bağlı 5 olmak üzere toplam 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar yapışı aralıklarla devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor.

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