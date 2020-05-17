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Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar bir hafta arayla sokağa çıktı

KARS HABERLERİ  | 17.05.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı.

Kars’ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı. Bir hafta arayla tekrar sokağa çıkan vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.
Sokağa çıkma izniyle birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar sıcak ve güneşli havayı fırsat bilerek dışarı çıktı. Sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşların maske takmaları da dikkat çekti.
65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibarıyla başlarken, sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu.
Güneşli havada caddelerde dolaşan vatandaşlara Vefa Sosyal Grubu tarafından maske dağıtımı yapıldı.
Öte yandan, cadde ve sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü’nce görevlendirilen polis ekipleri tarafından sürekli olarak sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.

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