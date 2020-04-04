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Kars’ta 806 kişiye paraları evlerinde verildi

KARS HABERLERİ  | 04.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kars’ta, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında bin 351 kişiden 806’sına bin liraları evlerinde teslim edildi.PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, uygulamanın ilk olarak uygulandığı Kars’ta PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara ödemeleri kapılarında imza karşılığında yapıldı.Yetkililer tarafından 180’i kent merkezinde, 626’sı merkez köylerde olmak üzere toplam 806 kişi bin liralık yardımlarını aldı.

Kars’ta, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında bin 351 kişiden 806’sına bin liraları evlerinde teslim edildi.
PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, uygulamanın ilk olarak uygulandığı Kars’ta PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara ödemeleri kapılarında imza karşılığında yapıldı.
Yetkililer tarafından 180’i kent merkezinde, 626’sı merkez köylerde olmak üzere toplam 806 kişi bin liralık yardımlarını aldı. 545 vatandaşa ise yardımları gün içerisinde teslim edilecek.

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