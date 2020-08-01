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Kars’ta AK Partililer bayramlaştı

KARS HABERLERİ  | 01.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

AK Parti Kars İl Başkanlığı’nca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.İl Başkanı Adem Çalkın, koordinesinde Özabaylar Halı Saha Tesisleri’nde bir araya gelen partiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı.

AK Parti Kars İl Başkanlığı’nca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İl Başkanı Adem Çalkın, koordinesinde Özabaylar Halı Saha Tesisleri’nde bir araya gelen partiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı. Bayramlaşma programına AK parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç ise video konferansla katılarak partililerin bayramını kutladı.
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, Kadın Kolları Başkanı Sevim Arslanoğlu, video konferans ile bağlanan milletvekilleri Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan’da birer konuşma yaptığı bayramlaşma programında birlik beraberlik mesajları verildi. Programda şehitler için dua edildi.
AK Parti İl Başkanlığı’nca düzenlenen bayramlaşma programına, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve partililer katıldı.

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