YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

02.10.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasından düşen kişi öldü.

İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan Murat Güneş (45), at arabasıyla yakmak için ağaç dalları ve koza toplamak amacıyla ormanlık alana gitti. Gerekli ihtiyaçlarını toplayarak at arabasına dolduran Güneş, dönüş yolunda atın ürkmesi sonucu arabadan düştü.

Ağır yaralanan Güneş, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyorKars'ta silajlık mısırın hasadı imece usulü yapılıyor
Mersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldıMersin'deki polisevine saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlerle İstanbul Buluşması Semineri'nde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış at arabası

Kars Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:34
Sabah
05:58
Öğle
12:02
İkindi
15:19
Akşam
17:57
Yatsı
19:15
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.