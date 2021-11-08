Kars'ta ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı.

İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Oktay Maçi, bir anda ayı saldırısına uğradı.

Köpeğinin yardımıyla ayının saldırısından kurtulan Maçi, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki çobanların yardımıyla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Maçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oktay Maçi'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.



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