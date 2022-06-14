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Kars'ta bahçelerinde kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

14.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bahçelerinde kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bahçelerinde kenevir ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı köylerde kök kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu, 2 kişinin bahçelerine kök kenevir ektiği belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin bahçelerinde 583 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevir bitkileri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

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