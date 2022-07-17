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Kars'ta bayram tatili sonrası trafik helikopterle havadan denetlendi

17.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bayram tatili sonrası trafik helikopterle havadan denetlendi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan denetledi.

Jandarma trafik ekiplerince vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla Kars'ın Sarıkamış, Selim ve Susuz ilçelerinde yoğunluk yaşanan yollarda helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kars-Erzurum ile Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunu helikopterle denetleyen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi.

Denetimlerde, yaklaşık 550 aracın kontrolü sağlandı, kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Trafik uygulamasının ardından pilotlar, Kars Kalesi'ndeki Türk bayrağını selamlayarak faaliyetlerini tamamladı.

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