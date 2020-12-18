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Kars’ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

KARS HABERLERİ  | 18.12.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kars’ta bazı cadde ve mahallelere ’Covid-19 açısından riskli bölge’ afişi asıldıKars’ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nce Covid-19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid-19 açısından riskli bölge" maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet edelim" yazılı afiş asılarak vatandaşlar uyarıldı.Kars’ta Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınırken, yetkililer sürekli salgınla mücadelede vatandaşları uyarıyor.

Kars’ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

Kars’ta bazı cadde ve mahallelere ’Covid-19 açısından riskli bölge’ afişi asıldı
Kars’ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’nce Covid-19 vakalarının yoğun olduğu cadde ve mahallelere üzerinde Kovid-19 açısından riskli bölge" maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet edelim" yazılı afiş asılarak vatandaşlar uyarıldı.
Kars’ta Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınırken, yetkililer sürekli salgınla mücadelede vatandaşları uyarıyor. Vatandaşlardan mecbur olmadıkları takdirde evlerinden çıkmamalarını isteyen yetkililer, kentte Covid-19 vakalarında yoğunluk görülen bölgelere de uyarıcı afişler asıyor.

Kars’ta bazı caddelere uyarıcı afişler asıldı

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