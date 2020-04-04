Kars’ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda Kurum Müdürü Başkanlığı’nda toplantı yapılarak alınacak önlemler karara bağlandı.

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tedbirler kapsamında, el dezenfektanları aletleri ile birlikte mahkum kabul birimine, hükümlü ve personel yemekhanesine, parmak izi okutma cihazının bulunduğu tüm alanlara, atölyelere, kurum kantini ve dış atölyelerdeki kantin ve kafeteryalara, kurum kütüphanesine, açık ziyaret alanına , kurum personeli ve hükümlülerin ortak kullanım alanlarına monte edilerek kullanıma başlanıldı.

Uzaktan ateş ölçümü yapan cihazlar mahkum kabul birimi ve revir birimine teslim edilerek kuruma giriş yapan personel, hükümlü ve giriş yapan diğer kişilerin ateş ölçülüyor.

Koğuşlarda, el ve vücut teması olan noktalarda, tuvalet, banyo ve mutfak tezgahları çamaşır suyu ve deterjanla periyodik olarak temizlikleri ve kontrollerinin yapıldı.

Kurum Avuk Koğuşlarda, el ve vücut teması olan noktalarda, tuvalet, banyo ve mutfak tezgahları çamaşır suyu ve deterjanla periyodik olarak temizlikleri ve kontrollerinin yapılması sağlandı, görüş alanları dezenfekte edildi.

Kurum Kapalı Görüş Alanları Dezenfekte edildi. Kurum personeline covid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme yapıldı. Kurum açık görüş alanları dezenfekte edildi. Kurum koğuş alanların dezenfekte edildi

Cumhurbaşkanlığı Korona virüs Bilim Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın korona virüse karşı yayınlamış olduğu tüm tedbirleri göz ardı etmeksizin uygulayarak olası bir riski karşı gerekli önlemleri alındı, sürecin bitimine kadar bu tedbirler artarak devam edecek.

