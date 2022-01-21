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Kars'ta donan Susuz Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

21.01.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta donan Susuz Şelalesi'nde buz sarkıtları oluştu

Türkiye'de kışı en çetin geçiren illerden Kars'ta yer alan ve 75 metre yükseklikten dökülen Susuz Şelalesi kısmen dondu.

Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve "Uçan Su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Valilik koordinesinde, Susuz Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) çevresinde yapılan düzenleme sonrası ziyaretçilerini daha çok çeken şelale, son günlerde bölgede etkili olan soğuk hava yüzünden büyük oranda buz tuttu.

Kayalıkların arasından ve yaklaşık 75 metre yükseklikten dökülen şelalenin donmasıyla metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluşturdu.

Ziyaretçilerden Mehmet Aydın, AA muhabirine, oluşan devasa buz sarkıtlarının güzel gözüktüğünü söyledi.

Şelalenin yazın olduğu gibi kışın da ayrı güzellik sunduğunu anlatan Aydın, "Burası yazın yemyeşil vadi ve çiçekler arasında adeta cennet gibiydi. Bu yıl şelalenin kışını da görmek nasip oldu. Özellikle şelalenin donmuş haline denk gelmemiz büyük şans, muazzam görüntü olmuş." diye konuştu.

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