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Kars'ta eğitimde başarı için hazırlanan "KAFKAS" projesi tanıtıldı

27.10.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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Kars'ta eğitimde başarı için hazırlanan "Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS)" projesi tanıtıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, kentte akademik başarıyı arttırmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

İyi insan ve ahlaklı, devletine milletine, bayrağına, diline, atasına bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımızın, STK'lerimizin görüşleri alındı, kurumlarımızla ortak çalışmalar yapıldı. Kars'ta akademik başarıyı nasıl artırırız bunun çabası içerisinde olacağız. Bu konuda dördüncü sınıflarda il merkezinde bir pilot uygulama yapıyoruz. Kars Belediyemizin destekleriyle bir uygulamaya başladık. İnşallah sene sonunda verimli olduğunu düşünürsek il geneline yayacağız. Şu an 24 öğretmenimizin eğitimine başladık, onu da belediyemiz, valiliğimiz, özel idaremiz üstlendiler. O öğretmenlerimiz sahaya yayılıp çocuklarımıza, öğretmenlerimize eğitim verecekler."

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya da projeyle ilgili bilgiler vererek, "Bu projelerimizde öğretmen ve veli eğitimleri, kitap okuma, bilim, sanat ve müzik gibi her alan mevcut. Bundan sonraki süreçte projeleri alana gönderirken sağlıklı bir şekilde uygulanması noktasında takipçisi olacağız." diye konuştu.

Programda, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu.

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Kars başarı eğitim proje tanıtım

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