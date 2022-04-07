Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karların suları taşkınlara neden oldu.
Bu sebeple bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.
Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı söz konusu güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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