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Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

07.04.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta eriyen kar suları nedeniyle 2 kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars'ta eriyen kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karların suları taşkınlara neden oldu.

Bu sebeple bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı söz konusu güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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