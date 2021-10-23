Kars'ta fidan diken çocuklara oyuncak hediye edildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen "Bir Fidan Bir Oyuncak" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturulup çocuklara oyuncak verildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün toplum yararına faaliyetleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve "Bir Oyuncak da Sen Ver" platformu iş birliğinde Belencik köyünde etkinlik düzenlendi.

Belencik Köyü İlk ve Ortaokulu bahçesindeki programda, protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Fidanlara can suyunun verilmesinin ardından çocuklara oyuncak hediye edildi.

Kaymakam Doğan Kemelek, programda yaptığı konuşmada, güzel bir etkinlik gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocukların yüzlerinin gülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kemelek, "Her çocuk bir oyuncağı hak eder." diye konuştu.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün de tarihte vatan savunması uğruna şehitlerin verildiği Sarıkamış'a bağlı köyde, ormanların geliştirilmesi, çocuklardaki ağaç sevgisinin pekiştirilmesi adına güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi.

Ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğunu ifade eden Aygün, "Ormanları korumak hepimizin görevidir. Ağaç dikerek ve ağaç dikmeyi sevdirerek yeni ormanlar oluşmasını sağlamalıyız." dedi.

Aygün, okul bahçesinde dikilen fidanları öğrencilerin büyüteceğini belirtti.

Öğrencilerden Kübra Seçilir de çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bugün bize oyuncak dağıttılar. Fidan diktik, çok güzel bir etkinlikti. Oyuncağımı çok beğendim, çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Programda, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de çocuklara çam tohumu ve saksısı hediye etti.

Etkinliğe, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kars Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören de katıldı.

