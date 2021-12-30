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Kars'ta göçmen kaçakçılığından yakalanan 13 şüpheli sınır dışı edilecek

30.12.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta göçmen kaçakçılığından yakalanan 13 şüpheli sınır dışı edilecek

Kars'ta, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini ve barınmalarını organize eden Afganistan uyruklu 13 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, 29 Aralık'ta gözaltına aldığı 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayıtları tutulan şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Burada evrakları hazırlanan zanlılar, sınır dışı edilmek üzere otobüsle Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Kars'ta, 29 Aralık'ta göçmenlerin yasa dışı geçişlerini ve barınmalarını organize ettikleri iddiasıyla Afganistan uyruklu 21 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmış, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüphelinin gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

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