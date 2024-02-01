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Kars'ta gösteri, yürüyüş ve etkinlikler 5 gün süreyle yasaklandı

AA AA
01.02.2024 08:06 | Son Güncelleme:
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Kars'ta oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri, yürüyüş, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç yapılacak her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Muhtemel her türlü eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb. her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem/etkinlikler ile bu eylem etkinliklere katılım amacıyla çevre illerden ilimize gelecek araç ve şahısların da ilimize gelişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19. maddesine istinaden 31 Ocak 2024 tarihinden geçerli 4 Şubat 2024 tarihi de dahil olmak üzere 5 gün süre ile Kars il sınırları (il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Kars Yürüyüş valilik yasak

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İkindi
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Akşam
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Kars Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Taha eczanesi
Merkez
Tamer eczanesi
Kagizman
Karabağ eczanesi
Sarikamis
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