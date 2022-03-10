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Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu

10.03.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde Hidroelektrik Santralleri (HES) baraj gölüne düşen işçi kayboldu.

İlçeye bağlı Altıngedik köyünde bulunan HES Barajı'nda çalışan Erol Demir (43), çalışma esnasında dengesini kaybederek suya düştü.

HES çalışanları durumu Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Demir'in bulunması için ekiplerce arama yapılan baraj gölünde, iş makineleriyle suyu tahliye çalışmaları da yapılıyor.

Arama çalışmasına katılmak üzere Artvin'den dalgıç ekibinin geleceği öğrenildi.

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