Kars'ta iş dünyası temsilcileri Ermenistan sınırındaki Doğukapı'nın açılmasını bekliyor

CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kars'ta iki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerini takip eden iş dünyası temsilcileri, 29 yıldır kapalı olan Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılmasını ve böylece bölgede ticaretin artmasını bekliyor.

Türkiye'nin, Iğdır'daki Alican Karayolu Sınır Kapısı'nın dışında Ermenistan'a açılan demir yolu hattının geçtiği tek kapısı Kars'ın Akyaka ilçesindeki Doğukapı Sınır Kapısı.

Geçmişte Kars üzerinden Ermenistan'ın Gümrü kentine açılan bu kapı, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal ettiği 1993 yılında kapandı. Sonraki 3 yıl boyunca Doğukapı Sınır Kapısı üzerinden geçen tren hattında kalan yük vagonlarının değişimi yapıldı.

2009 yılında yeniden açılması gündeme gelince Türkiye demir yolu hattını yeniledi ama sınır kapısı açılmadı.

Son dönemde Türkiye ile Ermenistan arasında uçak seferlerinin başlaması ve normalleşme süreci görüşmeleri, sınır kenti Kars'ta heyecanla karşılandı.

Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılmasını isteyen iş dünyası temsilcileri ve esnaf, komşu ülkeyle ilişkilerin normalleşmesi ve ticaretin artmasını, turizmin gelişmesini bekliyor.

- "Turizm patlaması iki ülkenin de faydasına olacaktır"

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, AA muhabirine, Doğukapı üzerinden Ermenistan'ın Gümrü şehri ve diğer şehirleriyle yapılacak ticaret ve bu ticarete bağlı oluşacak sanayinin bölgeye ivme kazandıracağını söyledi.

Alibeyoğlu, "Ermenistan ile süren diplomatik temasların olumlu sonuçlanması ve bunun neticesinde Kars ile Ermenistan arasında kara yolu ve demir yoluyla bağlantı kurulması halinde Ermenistan'dan Kars'taki tarihi yapılara ve dini mekanlara yoğun turist akını beklemekteyiz. Diplomatik sorunların ortadan kalkması ve kara yolu ile demir yolu bağlantısının kurulması sayesinde karşılıklı olarak turizm gelişecek ve bu turizm patlaması iki ülkenin de faydasına olacaktır." dedi.

- "Doğukapı bizim için de çok önemliydi"

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, "Doğukapı, geçmişte ülkemizin Rusya ile de bağlantısını sağlayan en önemli kapılardan birisiydi, buradan canlı hayvan ticareti yapılırdı, tarımla alakalı malzemelerin ticareti yapılırdı, tahıl, buğdayın ithalat ve ihracatı yapılırdı. Bu manada Doğukapı bizim için de çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Ermenistan ile normalleşme süreci bizim için sevindirici haber, inşallah Doğukapı en kısa sürede açılır." diyen Ertaş, şunları kaydetti:

"Kapı açılırsa Kars büyük bir ihracat yapar. Yıllardır kapalı olan sınır kapısının açılması şehirde de sevinç oluşturacak. Yanı başımızda yaş sebze, meyve, kuru bakliyat, tarım aletleri ve ekipmanları satabileceğimiz bir ülke var. Bu da hem ilimize hem de ülkemize katkı sağlayacaktır. İl olarak üzerimize düşecek sorumluluğu almaya hazırız."

- "Kapı açılınca inşallah şehrimiz ve bölge şahlanacak"

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday da kapının açılmasını istediklerini belirterek, "Sorun Karabağ'dı, şükür o da çözüldü, bundan sonra o kapının açılması lazım. Ermenistan'a kapının açılması Akyaka'daki, Kars'taki esnafa da yarayacak, büyük katkıları olacak. Geçmişte Ermenistan'dan Kars'a ciddi manada turist geliyordu. İnşallah kapı açılırsa aynı şeyler devam eder. Buradaki ürünleri dışarı satan esnafımız da kazanç elde edecektir, bütün esnafımız kapının açılmasını istiyor." diye konuştu.

Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, "Kapının açılması çok güzel olacak, burada canlılık, ticaret olacak, biz oraya gideceğiz onlar buraya gelecek. Bu adımların atılması insanları çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Kars'ın hayvan varlığı gayet iyi. Doğukapı açıldığında bizim o bölgelere hayvan göndermemiz çok olur. Eskiden biz buradan her yere hayvan gönderiyorduk. Rusya'ya, İran'a, Irak'a, Suriye'ye sürekli hayvan ihracatımız vardı, kapı açılınca inşallah şehrimiz ve bölge şahlanacak." dedi.

Restoran işletmecisi Alpay Kurt da "Doğukapı'nın açılması bizi çok sevindirir, hem turizme katkısı olur hem de esnaf için iyi olur. Kapının açılmasının bütün esnafa faydası olur, göç olmaz, istihdam fazlalaşır." ifadelerini kullandı.

Esnaf Murat Koçak, heyecanla alınacak kararları bekledikleri belirterek, "Yeni bir ülkenin kapısı, yeni insanlar demek, esnaf için alışveriş canlılığı demek. Kapının açılmasıyla iki ülke arasında ticaret olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taksici Erol Aktaş da kapının açılmasının ülke ve Kars için iyi olacağını dile getirerek, "İnşallah kısa sürede açılır." diye konuştu.

