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Kars'ta kablo hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

10.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kablo hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, kablo hırsızlığına yönelik operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zuvar, Kümbet ve Toprakkale mahallelerinde son 2 ayda, 6 ayrı noktada internet kablolarının kesilip götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin KGYS kayıtları ve fiziki takip sonucu yaptığı çalışmayla 4 şüpheli, kablo kestikleri sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan R.A, S.A, E.K. ve A.O. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan aramada bir miktar kablo ve kesici alete el konuldu.

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Gözaltı Kars Kağızman kablo

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