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Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

07.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin bazı bölgelerinde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan dedektör, kazma, kürek ve elektronik malzemelerden oluşan 37 parça define arama malzemesi ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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