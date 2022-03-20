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Kars'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

20.03.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

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