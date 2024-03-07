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Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

İHA İHA
07.03.2024 11:13
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Kars’ta kar yağışı etrafı beyaza bürürken, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyimini ise bir kez daha doğruladı.Kars’ta gece başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars’ta kar yağışı etrafı beyaza bürürken, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” deyimini ise bir kez daha doğruladı.
Kars’ta gece başlayan ve sabah da devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yağan kar, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar, kar yağışından nasibini aldı.

“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır”
Mart ayında yağan karın yerde fazla kalmayacağını belirten Turan Sürmeli, “Mart’ın 15’i yaz, 15’i kıştır zaten, bu yörede böyledir. Yine kar yağışı başladı, ama bu tutmaz, kalkar büyük ihtimalle. Batıda herkes denize girerken, biz burada kışa yeniden başladık. Ama atasözüdür, ’Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’” dedi.

Öte yandan kar yağışını yoğun olduğu yüksek kesimlerde Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme çalışması yaptı. Kentte kapalı köy yolu bulunmuyor. Kar yağışı ise aralıklarla devam ediyor.

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