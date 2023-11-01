Kars’ta kaybolan 30 büyükbaş hayvan bulundu

Kars merkeze bağlı Bozkale köyünde Gafer Gönen’e ait 14, Susuz ilçesine bağlı Kayadibi köyünde ise Bahçeli Çakırça’ya ait 16 büyükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) katılımı ile yapılan arazi araması sonucu kaybolan 14 büyükbaş hayvan Karaçoban Köyü yaylasında, 16 büyükbaş hayvan ise Alçılı köyü merasında bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca suçun meydana gelmesini beklemeden proaktif olarak icra edilen “Önleyici Kolluk Devriyeleri” sayesinde halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 aralıksız, canla başla çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.

