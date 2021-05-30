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Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

30.05.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanlarının yaşadığı alanlara mama ve ekmek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri ile hayvanseverler ilçe merkezi ve Karakurt köyü bölgesindeki sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama, ekmek, süt ve yiyecek bıraktı.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefi Cengiz Koç, AA muhabirine, sokak hayvanlarının bu günlerde unutulmaması gerektiğini söyledi.

Hayvanseverlerin de bu konuda yapılan çalışmalara destek olduğunu belirten Koç, "Sahipsiz hayvanlar için bugün yemleme çalışması yaptık. Bizi yalnız bırakmayan hayvanseverlere teşekkür ederiz. Aç kalan hayvanlar bizi gördüklerinde koşarak geldiler. Gerekli yemleme çalışmamızı yaptık. Vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bu sokak hayvanları hepimizin, bu mücadelede birlik olup onları aç bırakmayacağız." diye konuştu.

Hayvanseverlerden Türkü Demirci ise kısıtlama günlerinde de sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade ederek, "Birçok köpek yeni yavrulamış, karınları aç. Buraya gelerek onları doyurduk. Bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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