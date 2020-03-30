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Kars’ta koronavirüs tedbirleri

KARS HABERLERİ  | 30.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kars’ta Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor.Koronavirus tedbirleri titizlikle uygulanmaya devam ettiği kentte sağlık ekipleri, Kars’ın giriş-çıkış noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kars İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında görevlendirildi.

Kars’ta Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor.
Koronavirus tedbirleri titizlikle uygulanmaya devam ettiği kentte sağlık ekipleri, Kars’ın giriş-çıkış noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kars İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında görevlendirildi. Sabit polis ve jandarma noktalarında görevlendirilen UMKE ekipleri, vatandaşların ateşini ölçüyor, koronavirüs hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Sağlık ekipleri, ateşi yüksek olan vatandaşları bir süre bekleterek yeniden ateşini ölçüyor. Ateşi normal olan vatandaşlar yollarını devam ediyor.
Özellikle son günlerde daha da artırılan denetimler vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar sosyal mesafeyi de koruyor.

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