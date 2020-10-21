Kars’ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kars’ta trafik polislerince şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda Korona virüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Kent genelinde trafik ekipleri denetim yaparken, durdurulan araçlarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurularına uyul uyulmadığına bakıldı. Polis araçlarda bulunan yolcuları Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirdi.

Öte yandan Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamından Kars Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Havaların soğuduğuna dikkat çekilen açıklamada vatandaşlardan daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları istendi.

Açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında dikkatli olmalıyız.”



