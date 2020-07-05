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Kars’ta köy düğünlerinde kurallar yok sayılıyor

KARS HABERLERİ  | 05.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kars’ta özellikle son günlerde köylerde yapılan düğünler, Korona virüs salgının yayılmasına neden oluyor.Son olarak kent genelinde entübe hasta bulunmaması ve sadece 2 hastanın normal serviste tedavi gördüğünün Vali Türker Öksüz, tarafından açıklanmasının ardından önce Digor Kocaköy, ardından Kağızman Karabağ ve Şaban köyü ile bir mahalle de 4 evin karantinaya alınması vatandaşları şaşırttı.Kentte tekrar vakaların görülmesinin sebebini köylerde yapılan düğünlere bağlayan vatandaşlar, yetkililerden köy düğünlerinde gerekli önlemlerin alınmasını istedi.Kars’ta köylerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yapılan düğünlerin sayısında artış görülürken, düğünlerde halay çekenlerin ise maske kullanmadığı ve sosyal mesafe kuralları uymadığı görüldü.

Kars’ta özellikle son günlerde köylerde yapılan düğünler, Korona virüs salgının yayılmasına neden oluyor.
Son olarak kent genelinde entübe hasta bulunmaması ve sadece 2 hastanın normal serviste tedavi gördüğünün Vali Türker Öksüz, tarafından açıklanmasının ardından önce Digor Kocaköy, ardından Kağızman Karabağ ve Şaban köyü ile bir mahalle de 4 evin karantinaya alınması vatandaşları şaşırttı.
Kentte tekrar vakaların görülmesinin sebebini köylerde yapılan düğünlere bağlayan vatandaşlar, yetkililerden köy düğünlerinde gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Kars’ta köylerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yapılan düğünlerin sayısında artış görülürken, düğünlerde halay çekenlerin ise maske kullanmadığı ve sosyal mesafe kuralları uymadığı görüldü. Birçok düğün ise sosyal medyadan vatandaşlar tarafından canlı paylaşılmasının ise yok dedirtti.
Özellikle köylerde yapılan düğünlerde de bakanlığın genelgesinin uygulanmasını isteyen vatandaşlar, salgınla mücadele de herkesin sorumluluk alması gerektiğini dikkat çektiler.

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Sultan Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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