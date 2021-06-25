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Kars'ta köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandı

25.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Abubekir Kaleli'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, akrabaları olan İsmail, Bilal ve Mahir Kaleli'nin de evine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sarıkamış ile Horasan belediyelerinin itfaiye ekipleri ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözle yangına müdahale edildi.

Köylülerin de yardımıyla yaklaşık 2 saate söndürülen yangında 4 ev ve 1 traktör yandı.

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