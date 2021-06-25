Kars'ta köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.
Abubekir Kaleli'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, akrabaları olan İsmail, Bilal ve Mahir Kaleli'nin de evine sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sarıkamış ile Horasan belediyelerinin itfaiye ekipleri ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözle yangına müdahale edildi.
Köylülerin de yardımıyla yaklaşık 2 saate söndürülen yangında 4 ev ve 1 traktör yandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz